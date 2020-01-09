Генеральная уборка организма! Проверенный метод!

Сделав такую очистку однажды, от нее трудно отказаться впоследствии. Настолько хорошо себя чувствуешь после нее — не передать!

Возьмите стакан зерен овса (но не овсяных хлопьев), промойте теплой водой и положите в кастрюлю.

В эту же кастрюлю насыпьте две столовые ложки размельченных сухих (можно свежих) листьев брусники, две столовые ложки листьев или почек березы (свежих или сухих).

Налейте 3 литра воды и оставьте на сутки настаиваться в прохладном месте.

Затем возьмите другую кастрюлю. Засыпьте в нее один стакан измельченных плодов шиповника, залейте литром воды, доведите до кипения, добавьте туда две столовые ложки кукурузных рылец и две столовые ложки травы спорыша. Когда вся смесь прокипит 15 минут и 45 минут настоится, ее нужно процедить и добавить в процеженный предыдущий настой.

Содержимое разлить в темные бутылки и поставить в холодильник.

Принимать смесь надо каждый день в теплом виде за полчаса до еды: первый день — 50 г, второй день — 100 г, третий и все последующие дни — по 150 г.

Курс лечения — 10 дней. Через две недели можно повторить.

Во время такого очищения ни в коем случае нельзя есть пищу животного происхождения, особенно мясо и колбасу. Очищение лучше всего проводить два раза в год — в весенний пост перед Пасхой и в осенне-зимний Рождественский пост.

(при наличии серьезных заболеваний проконсультируйтесь с врачом)

Будьте здоровы и красивы!!

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